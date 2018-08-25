林聰賢視察高雄農損 宣布啟動現金救助

2018-08-25 17:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕南部受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，農委會主委林聰賢前往高市產區瞭解農損情形，並宣布啟動現金救助，以協助農民復耕。

林聰賢今天由高市府副市長蔡復進陪同，到梓官區農會瞭解農會辦理滾動式倉儲推動，蔬菜截切及供應調配情形，讚許農會對蔬菜穩定供應的貢獻，並期許農會持續推動蔬菜冷鏈物流及加工，作為示範點。

高雄市因強降雨影響，多處田間積水，旗美（旗山、美濃及六龜）地區本期作即有約3260公頃農作面積受到影響、梓官蔬菜產區及阿蓮、岡山等區西瓜產區等均受到水患影響嚴重。

高市27個主要農業生產行政區已有17區查報，且因降雨持續影響，26日起預估有另一波雨勢，致使田區積水，且水災常有遲致性農損，後續災情恐持續擴大。

高雄市截至25日下午15時為止，高雄市作物被害面積380.55公頃，換算無收穫面積25.05公頃，估計作物累計損失金額659萬6千元，主要受害農作物為番石榴、香蕉、棗子、龍鬚菜及竹筍等。市府農業局提醒農友應加強田間排水及雨後疫病防治。

行政院農業委員會今公告高雄市為0823熱帶低壓水災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受理期間自8月26日至9月4日止，請農友務必持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件於9月4日前向土地所在區公所申辦。

倘農田有因本次強降雨致災，而遭受水災致流失及沖積砂土埋沒有無法耕作之情形，請農民儘速向土地所在地之區公所通報。