鳳一戶所響應限塑 教民舊衣變環保袋

2018-08-25 14:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區第一戶政事務所響應環保署擴大限塑政策，今舉辦新住民「大手牽小手，一起夯環保」課程，教導學員善用不穿的舊衣，製作專屬的環保袋，既能省錢又能愛地球。

今特別邀請長期關注環保及永續生態的主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室主任陳婉娥，透過一系列認識「塑膠」危機、空氣污染、食安問題，及對幼童進行環保啟蒙教育的「大手牽小手，一起夯環保」的課程。

鳳山區第一戶政事務所主任歐敏信表示，雖然擴大限塑政策看起來好像對民眾生活造成不便，但生為地球公民的一份子，不管是業者還是消費者都應該盡一份心力，提供對環境友善的產品，從生活中落實減塑行動，讓新住民爸媽們帶領小朋友，認識生活中各式各樣潛藏的危機，從生活面著手，進入環保生活。

值得一提的是，今年才入圍廣播金鐘獎的柬埔寨新住民徐閤芸是鳳山第一戶政所的忠實學員，她表示，戶政所每年都很用心安排不同的課程，讓她學到很多知識，像今天的塑化劑危機及舊衣環保袋DIY，就非常有趣，只用舊T恤及一把剪刀，就能做出環保袋，這樣以後不想穿的衣服就不用傷腦筋如何回收了。

歐敏信指出，此次系列課程不只是透過演講讓學員認識生活中各種危機，更以時下最夯的桌遊及動手實作、綠色繪本導讀等生動活潑的方式，分4堂課培養學員們的環境保護意識，攜手愛護人類共同的地球。