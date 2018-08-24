西南氣流週日接力噴雨彈 歐美預測4天破900毫米

今（24）天熱帶性低氣壓往北移，中南部降雨趨緩，但仍不能鬆懈，26日至29日受西南氣流影響，中南部、東南部有豪雨，預估累積雨量達900毫米以上，提醒民眾外出注意路況，也避免前往山區、溪邊及海邊活動。（圖擷取自中央氣象局臉書）

2018-08-24 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）天熱帶性低氣壓往北移，中南部降雨趨緩，但仍不能鬆懈，26日至29日受西南氣流影響，中南部、東南部有豪雨，預估累積雨量達900毫米以上，提醒民眾外出注意路況，也避免前往山區、溪邊及海邊活動。

中央氣象局今在臉書粉專貼出「未來一週西南氣流影響天氣重點提示」，指出熱帶性低氣壓及其外圍環流今天逐漸遠離台灣，但今晚西半部留意局部大雨，而明（25）天起各地降雨趨緩，但部分地區有局部大雨或豪雨。

明天降雨趨緩後，26日至29日受到西南氣流及低壓帶影響，全台轉為天氣不穩，其中中南部、東南部降雨明顯，恐有豪雨的機率發生。累積雨量據歐洲、美國模式預測，西南氣流26日報到後，預估最高雨量達180毫米，依序為27日220毫米、28日380毫米及29日160毫米，累積雨量恐達940毫米。

氣象局提醒，下週西南氣流不僅帶來豐沛雨量，沿海、空曠地區也會出現強陣風。此外，連日降雨已造成山區土石鬆動，溪水水位高漲，外出民眾避免前往山區、溪邊活動，開車隨時注意路況。