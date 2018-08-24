因天災停駛或交通中斷無法趕搭火車乘客 1年內可退票

2018-08-24 11:45

〔記者李立法／屏東報導〕豪雨造成恆春半島交通中斷，不少民眾無法前往火車站趕搭列車，有些民眾卻是到了火車站才知屏東北上的對號列車全面停駛，台鐵表示，因天災導致列車停駛或交通中斷無法趕搭列車的乘客，可在一年內辦理退票。

屏東車站站長董阿成表示，因受到中部豪雨災情影響，台鐵西部幹線自強及莒光號等北上對號列車今天中午前全面停駛，區間車則採機動發車，南迴線各級列車正常行駛，但從東部開往西部幹線的對號列車最北僅至高雄新左營站，請欲搭乘台鐵列車的民眾隨時注意發車時間。