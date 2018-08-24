中市今停班課 路邊停車暫停收費、公車上午減班

2018-08-24 10:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市今日停止上班、上課，上午公車減班行駛，中午過後決定是否恢復正常行駛；而15公尺以上平面道路紅黃線路段，以及市府管轄之豐原大道陸橋均開放停車，路邊停車格也暫停收費，實施至市府宣布恢復照常上班日上午7時。

交通局指出，考量天候及道路狀況，並顧及駕駛員出勤安全，上午台中市公車將減班因應，原來以班距發車之公車路線至少30分鐘一班車；固定時刻表發車之公車路線，至少60分鐘一班車；班距超過60分鐘者，因班次較少，要求業者依原時刻表發車。

今日中午過後，交通局將視風雨實際狀況決定是否恢復正常行駛，請於搭車前先洽詢1999確認班車發車情形及時間，或是利用台中市公車動態資訊系統查詢公車即時資訊，以避免久候。

交通局也宣布停止上班期間，台中市15公尺以上平面道路紅黃線路段，以及所轄豐原大道陸橋均開放停車，同時也暫停路邊停車格收費，預計實施至市府宣布恢復照常上班日上午7時止。

路邊停車格及公有路外無柵欄機管制平面停車場，在停止上班期間暫停收費，有柵欄機管制的平面及所有立體停車場（含地下停車場），則皆照常收費。台中市公共自行車租賃系統（iBike）則正常營運。請撥打iBike服務中心電話04-23692255，或至iBike台中市公共自行車網站查詢。

交通局提醒，平面道路紅黃線路段開放停車期間，請駕駛人順向靠邊停放，禁止併排停車，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另外，請密切注意恢復禁止停車時間，豪雨過後請立即移開車輛，以維行車安全與順暢，並請於車輛擋風玻璃預留電話號碼，以利聯絡。