鐵軌被完全淹沒！ 台南後壁到林鳳營路線停駛

台鐵稍早指出，受豪雨影響台鐵後壁到林鳳營間淹水，路線不通。（圖翻攝自fun臺鐵臉書）

2018-08-24 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓帶來豪大雨，台灣中南部釀水患，台鐵稍早指出，受豪雨影響台鐵後壁到林鳳營間淹水，路線不通。

台鐵表示，今晨06:05起後壁=新營間東西正線（K316+900~k317+200）水位超過軌面，目前東西線不通。07:30起林鳳營站內淹水，路線不通。此外昨日起21:50林鳳營=新營間溫厝部溪橋（K324+500）水位超過警戒線東西線不通。

台鐵指出，今日12時以前列車行駛計畫如下，南下自強號部分，除台中=高雄101次自強號（台中站05:42開）及彰化=潮州167次自強號（彰化站08:34開）停駛外，其餘自強號均行駛至嘉義站。

莒光號部分除彰化=台東751次莒光號（彰化=新左營間停駛），改由新左營特開（新左營站09:14開）外，其餘莒光號均行駛至彰化站。

至於北上自強號，除竹南=花蓮272次、斗六=七堵102次、員林=花蓮278次、嘉義=花蓮170次及斗六=花蓮280次正常行駛外，其餘自強號均停駛。而莒光號則均停駛。

區間車的部分，北部、中部均正常行駛。南部視路線狀況，南下行駛至新營站，北上行駛至林鳳營站。