南投、彰化深夜宣布停班課 今日停班、停課一覽（不斷更新）

2018-08-24 06:11
雨彈狂襲中南部，彰化縣府昨天原本宣布今天（24日）正常上班上課，午夜突然「急轉彎」，指出24日雨量已達停班停課標準，隨後南投縣也宣布跟進停班停課。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕雨彈狂襲中南部，彰化縣府昨天原本宣布今天（24日）正常上班上課，午夜突然「急轉彎」，指出24日雨量已達停班停課標準，隨後南投縣也宣布跟進停班停課。
氣象局今天凌晨繼續對全台18縣市發布大雨至超大豪雨等警報。
24日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：
【北部】
基隆市：24日正常上班上課。
台北市：24日正常上班上課。
新北市：24日正常上班上課。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：24日正常上班上課。
新竹縣：24日正常上班上課。
苗栗縣：24日正常上班上課。如有地區性強降雨，由各鄉鎮市長視可能致災況決定是否停班停課。
【中部】
台中市：24日停班停課。
彰化縣：24日停班停課。
南投縣：24日停班停課。
雲林縣：24日停班停課。
嘉義縣：24日停班停課。
嘉義市：24日停班停課。
【南部】
台南市：24日停班停課。
高雄市：24日停班停課。
屏東縣：24日正常上班上課。
【東部】
宜蘭縣：24日正常上班上課。
花蓮縣：24日正常上班上課。
台東縣：24日正常上班上課。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主