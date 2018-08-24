南投、彰化深夜宣布停班課 今日停班、停課一覽（不斷更新）

雨彈狂襲中南部，彰化縣府昨天原本宣布今天（24日）正常上班上課，午夜突然「急轉彎」，指出24日雨量已達停班停課標準，隨後南投縣也宣布跟進停班停課。（圖擷取自中央氣象局）

2018-08-24 06:11

〔即時新聞／綜合報導〕雨彈狂襲中南部，彰化縣府昨天原本宣布今天（24日）正常上班上課，午夜突然「急轉彎」，指出24日雨量已達停班停課標準，隨後南投縣也宣布跟進停班停課。

氣象局今天凌晨繼續對全台18縣市發布大雨至超大豪雨等警報。

24日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：

【北部】

基隆市：24日正常上班上課。

台北市：24日正常上班上課。

新北市：24日正常上班上課。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：24日正常上班上課。

新竹縣：24日正常上班上課。

苗栗縣：24日正常上班上課。 如有地區性強降雨，由各鄉鎮市長視可能致災況決定是否停班停課。

【中部】

台中市：24日停班停課。

彰化縣：24日停班停課。

南投縣：24日停班停課。

雲林縣：24日停班停課。

嘉義縣：24日停班停課。

嘉義市：24日停班停課。

【南部】

台南市：24日停班停課。

高雄市：24日停班停課。

屏東縣：24日正常上班上課。

【東部】

宜蘭縣：24日正常上班上課。

花蓮縣：24日正常上班上課。

台東縣：24日正常上班上課。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主