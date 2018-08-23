大雨狂炸高雄 雨水沖入民宅

鳳林宮前積水盈尺，騎士牽著機車涉水而過。（記者洪臣宏翻攝）

2018-08-23 13:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大雨狂炸高雄地區，小港區大林蒲鳳北路民宅遭大水入侵，超商緊急將貨物堆高，鳳林國小北側門水深及膝，居民說：「變成了水鄉澤國」。

大雨狂瀉不止，大林蒲鳳林宮前淹水有半個輪胎高，廟前超商趕緊將貨物堆高以免遭殃，鳳北路沿線民宅遭雨水入侵，居民搶救家具，鳳林國小北側門馬路積水更深，已達成人膝蓋。

小港警分局表示，目前小港區有積水，但未傳出重大災情。

  • 超商將貨物堆高，以免遭殃。（記者洪臣宏翻攝）

    超商將貨物堆高，以免遭殃。（記者洪臣宏翻攝）

  • 雨水淹入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

    雨水淹入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

  • 雨水沖入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

    雨水沖入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

  • 大林蒲部分馬路水深及膝。（記者洪臣宏翻攝）

    大林蒲部分馬路水深及膝。（記者洪臣宏翻攝）

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