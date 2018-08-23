1948年宣教士大愛奉獻 門諾醫院慶70歲切蛋糕

基督教門諾會門諾醫院慶祝70年，準備了「七十年門諾為主服務」大蛋糕，由門諾門諾機構總執行長趙福厚（右二）、門諾醫療財團法人董事長翁昭仁（右一）及花蓮縣長傅崐萁（左一）等共同切蛋糕慶祝。（記者花孟璟攝）

2018-08-23 13:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1948年，基督教門諾會徵召宣教士、醫師、護理師、牧師及社工組成山地醫療隊，以美軍軍用卡車深入花蓮偏鄉部落開始巡迴醫療開始，基督教門諾會在花東已服務70年，今天上午舉辦感恩禮拜、還端出大蛋糕「慶生」，場面隆重！

門諾醫院全稱「臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院」，今天上午舉辦70周年感恩禮拜，由林約瑟牧師證道；院慶典禮包括吳水雲、謝深山以及傅崐萁等3位前任及現任的花蓮縣長，以及立委蕭美琴、徐榛蔚等各界都出席典禮，並頒獎給資深及模範員工。

10年前門諾慶祝60年院慶時，還有當年服務的艾可諾醫師、馬素珊護士、彭蒙惠宣教士回到花蓮接受「榮譽縣民」頒贈；然而隨著早期宣教士都年事已高，路途遙遠，今年沒有再返台，高齡92歲、1953年起來台從事山地巡迴醫療的門諾醫院前院長薄柔纜醫師，則透過影片在感恩禮拜上播放表達祝賀。

門諾醫療財團法人資源開發管理中心總執行長趙福厚說，門諾會從1948年到花蓮服務，當時許多來自北美門諾會宣教士、外籍護理師、社工們跋山涉水從事山地巡迴醫療，隔年在花蓮市開設診所、1954年興建35床醫院、1955年正式成立門諾會醫院，目前已是500床的區域教學醫院。他說，門諾醫院是因為上帝的愛心、為了照顧貧病、弱勢族群而設立，70年來許多海內外愛心人的參與、支持及贊助，「我們內心充滿無限的感恩、感謝」。

趙福厚也說，目前因大環境影響，醫院普遍經營不易，包括衛福部的分級醫療制度要求區域醫院門診應逐年減量，並於住院及門診推動DRG 4.0版，都影響醫院收入，營運成本也提高，加上東部的城鄉差距，護理及急診醫師都不容易招募。

他說，為此門諾2016年除推動穩定護理人力專案、去年起急診醫師也從4位提升到10位，最近3年陸續更新MRI、直線加速器、添置了癌症確診用的PET-CT，並將淘汰老舊的CT，引進多功能的（4D-CT）等醫療設備，提供更優質專業的醫療服務；未來還將興建健康管理中心大樓、壽豐老人照顧社區內興建健康老人的安養之家、水上教堂，提供東部居民身心靈各層面的照顧。

在門諾服務30年的資深護理師黃美華說，17歲就來到門諾服務，看到宣教士醫師、護理師們無私奉獻，碰到病人有狀況一定出來照顧，即使假日也達成使命、為主奉獻，而早期設備也不好，要花很多人力、勞力才能達成，然而她從門諾人身上看到的是，人人都懷抱著熱忱為弱小的人服務，讓門諾就像「有愛的大家庭」，這是她覺得和其他醫院最不一樣的地方。