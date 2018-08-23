南市府暑期工讀秀成果 80工讀生創意大PK

南市公部門暑期工讀即將結束，今日舉行成果競賽發表會，80位年輕學子發揮創意、大展身手。（記者王涵平攝）

2018-08-23 13:19

〔記者王涵平／台南報導〕南市公部門暑期工讀即將結束，今日舉行成果競賽發表會，80位年輕學子發揮創意、大展身手，最後將選出前3名及優等、甲等團隊予以表揚。

發表會在市府民治市政中心南瀛堂舉行，民政局等10個局處執行20支專案計畫、分20組共80名工讀生參加競賽，簡報高手韓瑞信老師及長榮大學研發長吳佩芝研、遠東科技大學學務長蔡文彬、嘉南藥理大學主任張鳴珊及台積電經理陳光遠等5位委員進行專業評比。

參賽學生盛裝準備一早就到現場，緊張神情溢於言表，勞工局長王鑫基對工讀生努力與付出表示肯定，並感謝市府各用人單位用心指導，工讀成果展現讓大家看到青年朋友在培育後的能量。

工讀生透過戲劇、歌唱等方式呈現，無法到場者也可以透過「台南工作好找」臉書粉絲團觀看現場直播，一起為學生加油打氣。

勞工局職訓就服中心「媒取幸福，就業趣-就業服務資源行銷專案計畫」，藉由工讀生採訪就業服務媒合成功的求職者、廠商及就業服務員，彙編成電子書，透過架設網頁專區及台南呷頭路、就業雙週刊等多元行銷；從研擬、探索、具體執行到完成成果，充份展現各局處計畫亮點，感受到青年學子的創意無限。