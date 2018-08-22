祖孫走秀歡度祖父母節 孫三代同樂重視對長者的關懷與感恩

每年8月第4個星期日是「祖父母節」，高雄市三民區樂齡學習中心今天舉辦「祖孫時尚秀」現場一起嗨翻天。（記者張忠義攝）

2018-08-22 23:48

〔記者張忠義／高雄報導〕〕迎接即將到來「祖父母節」，教育部高雄市三民區樂齡學習中心結合三民家商青年志工團隊，今天下午在和春影城前舉辦「祖孫時尚秀」，和春技術學院時尚系老師特別到場給樂齡長輩們上妝貼假睫毛，祖父母與青年志工們發揮創意，歌舞展現秀時尚，相當有趣。

活動由三民家商熱舞社的熱舞表演揭開序幕，緊接著和春樂齡大學志工團帶來歌唱表演及燭光協會銀髮心學堂長輩們演出活潑動感的海草舞，參賽各組由青年志工團隊帶領樂齡長輩們帶來動感十足的時尚走秀、舞曲表演，祖孫們用心打扮，各自展現風華，祖母洪月霞特別帶小孫子上台走秀，祖母郭鈺玲還特別添購新裝展現古裝時尚風情，現場一起嗨翻天，大家都留下美好的回憶。

和春文教基金會呂綺修督導表示，每年8月第4個星期日是「祖父母節」，台灣已經進入高齡化社會，今年特別由青年志工擔任一日孫子陪伴著銀髮長輩一起表演，希望透過祖父母節慶祝活動，鼓勵祖孫三代同樂，重視對長者的關懷與感恩。

三民區樂齡學習中心已進入第十年，每年舉辦政策宣導、基礎生活、興趣休閒、貢獻服務等面向的樂齡學習課程，歡迎55歲以上中高齡民眾參加。

洪月霞奶奶與孫子，祖孫二人用心打扮、走秀，留下美好回憶。（記者張忠義攝）

和春樂齡大學志工團帶來歌唱表演，及燭光協會銀髮心學堂長輩們演出活潑動感的海草舞。（記者張忠義攝）

古裝客家風情裝扮的郭鈺玲大姊，走秀起來一起都不含糊。 （記者張忠義攝）

三民家商熱舞社的熱舞表演，為活動揭開序幕。（記者張忠義攝）

這些祖母級的長輩，興高彩烈參加祖孫時尚秀演出。（記者張忠義攝）

舉辦過演唱會並有美聲歌后之稱的高雄市議員童燕珍，現場高歌一曲，掌聲熱烈。（記者張忠義攝）

也算是祖母級時尚秀。（記者張忠義攝）

和春文教基金會呂綺修督導表示，，台灣已經進入高齡化社會，希望透過祖父母節慶祝活動，鼓勵祖孫三代同樂，重視對長者的關懷與感恩。（記者張忠義攝）

希望透過祖父母節慶祝活動，鼓勵祖孫三代同樂，重視對長者的關懷與感恩。（記者張忠義攝）