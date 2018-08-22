「ATT 4 FUN」購物商場將進駐烏日 水公司鑿井提供新水源

2018-08-22 20:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日環河路、自治公園旁，未來ATT集團將進駐，興建廣達5公頃「ATT 4 FUN」大型的購物商場，但是「三軍未動，糧草先行」，烏日地區目前的供水已達飽和，一旦商場完工，將面臨供水不足問題，水公司展開覓水，在附近進行鑿井，將可獲得3千噸的水源，不但滿足商場用水，更讓烏日地區用水更為穩定。

烏日地區每日的用水需求量約2萬9千噸，市府在烏日地區推動」烏日副都心」，此外，還將有ATT集團興建「ATT 4 FUN」大型的購物商場進駐，每日用水日用水量約1350噸、最大需求量為2228噸，但烏日原來的供水已飽和，會有供水不足的問題。

市府經發局表示，ATT集團設在烏日的「ATT 4 FUN」購物商場，基地面積約5公頃，店鋪數量將相當多，包含餐飲業，因此就會有一定的用水需求，因此獲得水公司的協助，提供穩定的水源。

台水公司第四管理處長蕭淑貞表示，現階段烏日地區的用水已飽和，但考量地區的重大經濟發展，因此對於「烏日地區大型購物專用區開發」的供水問題，研擬以鑿井來補注水源解決供水問題。

目前，烏日營運所研擬在「ATT 4 FUN」大型的購物商場用地的附近進行鑿井，已展開發包，預計近日就可動工。

蕭淑貞表示，預計可補充3千噸的水源，除了供應新需求，也可提升烏日地區供水穩定度品質，可降低抗旱緊急備援水源缺水風險，確保民眾用水無虞。