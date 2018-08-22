聯手歌唱直播台賣烏梅湯 信義農會半年銷量一天完售

為減少因遊客數下降、農產買氣下滑衝擊，信義鄉農會加強烏梅湯銷售，盼消化更多梅製品，也能提升農產知名度。（記者劉濱銓攝）

2018-08-22 18:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉農會梅子夢工廠，今年暑假因山區雨勢影響出遊意願，不僅遊客人次下降，農產買氣也變差，為此農會決定「走出去」，並與深獲銀髮族喜愛的歌唱直播電視台合作，行銷在地特產烏梅湯，首度嘗試就獲得不小迴響，光1天就賣出1萬2000瓶烏梅湯，相當於半年份的銷量，令農會相當振奮，除將繼續合作，未來也會以更多元的行銷方式，推廣信義鄉農特產，嘉惠農民、提升知名度。

梅子夢工廠廠長張志雄表示，青梅是信義鄉重要農產，每顆梅果都是農民用心栽培的成果，惟以鮮果加工，製成Q梅、脆梅，雖然在地特產廣受好評，銷量卻很有限，但若是行銷烏梅湯，以其製作是將9公斤的青梅，烘焙成1公斤的烏梅，再花1天時間熬煮成烏梅湯，不僅青梅使用量大，有助消化梅產區的鮮果、嘉惠農友外，也能藉此補足因天氣不佳造成遊客減少、買氣下降的衝擊。

農會說，日前與歌唱直播電視台合作，備貨1萬2000瓶烏梅湯，當天分成3梯次銷售，不到下午2點就全數完售，令人相當意外，隨著中秋節接近，近期也將推出第2波銷售，並加倍供貨，除希望能再度達成銷售佳績，也盼拉抬信義鄉農產知名度。