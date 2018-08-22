紐西蘭毛利族來台尋根 kolas激動落淚

紐西蘭毛利族青少年來台尋根，前往行政院拜會政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka），並表演毛利族傳統舞蹈。（記者李欣芳攝）

2018-08-22 16:20

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣被視為紐西蘭毛利人祖先移居的發源地，認同南島一家親的紐西蘭毛利族青少年，今天抵達台灣進行文化尋根之旅活動，18人一行前往行政院，拜會行政院長賴清德及政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka），對Kolas在擔任立委時協助安排他們來台尋根表示道謝之意。

紐西蘭毛利族青少年並在行政院表演毛利族傳統舞蹈，並以此表演致謝，kolas當場激動落淚。

Kolas說，這次毛利族青少年來台12天行程，將前往花蓮、台東原住民部落與當地原民部落互動，希望可以透過這次訪問找到自己的根，看看台灣原民歷史是否影響毛利族人的文化。

據悉，毛利社會一直流傳著一個說法，認為祖先就是從台灣划船出發，這樣的說法陸續獲得科學驗證，有研究指毛利人的DNA跟台灣原住民的DNA高度類似。為連結這樣的血親關係，紐西蘭北部毛利部落（Ngāti Manu）啟動「HAWAIKI」計畫，用毛利語來說，這是一項尋根溯源計畫，背後更大的用意是要讓毛利小孩尋根並強化自己的原民意識。