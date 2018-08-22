低壓移入台灣海峽 吳德榮：明後天雨大風增強

氣象專家吳德榮表示，今晚起至週五（24日）有「低壓擾動」緩慢通過台灣海峽南部，明後天雨大風增強，要特別注意。（資料照）

2018-08-22 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局表示，今天受南方低壓帶北移影響，各地天氣不穩，中南部及台東一整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨；午後各地易有雷陣雨，也要慎防豪雨、大雨。氣象專家吳德榮表示，今晚起至週五（24日）有「低壓擾動」緩慢通過台灣海峽南部，明後天雨大風增強，要特別注意。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」發文表示，今天「季風低壓環流」仍盤據西北太平洋，台灣附近受其西南風影響，低層水氣多、大氣不穩；午後地表增溫給大氣帶來舉升作用，激發「強對流胞」發展，應注意氣象局發布的特報。

今晚起至週五（24日）「低壓擾動」緩慢通過，各地有陣雨或雷雨，雨勢大、降雨時間增長，其伴隨的強風，都要特別注意。

週六至下週二（25至28日）「季風低壓環流」恢復影響，但低層西南風增強，水氣多、大氣不穩，午後地表的增溫及清晨西南風與陸風環流輻合，皆能激發「強對流胞」發展，「強對流胞」常伴隨雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣，並帶來短暫淹水等，應隨時注意。

颱風消息方面，氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「蘇力」週四、週五侵襲韓國；中颱「西馬隆」週四下半天至週五上半天通過日本中部，大約在四國一帶登陸，赴日韓民眾應注意。