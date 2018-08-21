南投縣府修集集綠隧側溝 「水溝竟比路還高」

南投縣政府在集集綠隧修築路旁水溝，卻出現水溝比路高的情況，縣府將在水溝起點加強截水效率，避免水勢外溢至路面。（記者劉濱銓攝）

2018-08-21 20:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕綠色隧道瞎工程？南投縣政府修築排水溝，竟然比路高！

近期南投縣政府在集集綠色隧道進行路邊側溝改善工程，要解決大雨造成路面積水問題，惟最近沿線排水溝長約50公尺的主體結構完成後，卻出現「水溝比路高」的窘況，且落差達20至30公分，引起地方議論，民眾擔心豪雨來襲、水勢宣洩不及，一旦水流流到路面，將無處可排，恐造成附近大淹水，希望縣府能及時補救改善。

對此，縣府工務處回應，當地為下坡路段，為截取坡道上方的雨水，才在坡道起點設置排水溝，盼從源頭一路導引至水溝內，惟水溝沿線都是綠隧老樹，地下根系盤根錯節，在保護老樹的前提下，根本無法開挖，工程只能儘量沿著樹旁根系施作，且因無法深掘，導致水溝高築，並與一旁路面出現落差。

目前已在進行補救措施，除加強坡道上方的截水效率，在溢流到路面的部分，則會在馬路鋪設柏油，將水流導往路邊以便流進暗管，盼能減少道路積水，後續也會觀察補救成效，並視情況改善。

當地隘寮里長楊春進說，該路段位於低窪處，沿路還有巷弄，一旦下大雨，水勢就容易沿著小路灌入更低漥的地方，加上沿線有綠隧老樹，不能隨意開挖，施工才會比較不容易。

他已建議施工單位，於坡道上方的起點，也以鋪柏油方式，微幅墊高路面，讓水勢能儘量導往水溝，若能減少雨水水流外溢，就有助改善坡道下方住戶的淹水情況。