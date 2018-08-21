吃果子拜樹頭！「魏家一碗麵故事」姐弟投入長照

南投縣竹山鎮「魏家1碗麵故事」中的長女魏雪婷（右）及二弟魏學聖（左）參加職訓，準備投入長照領域。（記者謝介裕攝）

2018-08-21 17:10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮魏家5兄妹在困頓環境之中，彼此不離不棄、相親相愛，共吃1碗麵的故事，發生迄今已有12年之久，雖然其母親吳慧萍已罹癌病逝，但外界對魏家的關愛，卻令其一家人銘記在心，繼長女魏雪婷之後，二弟魏學聖也跟隨姐姐腳步，參加竹山鎮東華醫院照服員職業訓練，準備成為長照領域的專業人員，姐弟倆一起為需要協助的家庭分勞解憂，也別具飲水思源的意義。

12年前，竹山鎮魏家5名子女因母親吳慧萍罹患子宮頸癌末期住進安寧病房，當年僅10歲的長子魏冠宇帶著弟妹輪流在醫院陪伴媽媽，懂事貼心的5兄妹省著共吃半碗陽春麵，要留著帶回給媽媽、爸爸享用的「1碗麵故事」，迄今仍讓人感動不已﹗

竹山鎮東華醫院配合中央長照政策，積極進行照服員職訓工作，魏雪婷、魏學聖姐弟也現身職訓會場，格外引人注目。

東華醫院指出，魏雪婷高中畢業後從軍2年，擔任軍職期間重新思考人生方向，覺得服務需要幫助的民眾，更符合她的理想，於是去年選擇辭去軍職返回竹山家鄉，並參加該醫院第2梯次照服員職訓課程，且如願在7月考取證照成為該醫院照服員。

魏雪婷說，她從軍時每月薪資約近5萬元，目前照服員的薪資幾乎「打對折」，但她卻甘之如飴，雖然她媽媽對抗子宮頸癌的那段期間，她和弟弟年紀還小，不太記得相關細節，可是需要別人幫忙和照顧的無助感，卻始終忘不了，如今她從照顧患者過程中，得到難以言喻的成就感，以及充實、快樂的感覺，均是金錢無法衡量的。

魏學聖耳濡目染下，也報名參與該醫院第3梯次照服員職訓課程，他說，今年7月其罹癌小叔尚未病逝前，都是他幫小叔翻身、把屎、把尿，也更讓他決定把對親人的愛及耐心擴及他人，姐弟倆不向命運低頭，並以行動展現回饋地方的心意，更顯得難能可貴。