醫病》從小就有的黑痣別大意 中年男罹黑色素癌

2018-08-20 18:38

〔記者林惠琴／台北報導〕黑痣也可能變癌症！有名50幾歲的中年男性右臀部從小就有一塊黑痣，以為是胎記而不以為意，但逐漸擴大至超過10公分，近幾個月更開始出現突起，搔抓後出血等情形，進一步就醫發現是先天性黑色素痣轉變的惡性黑色素癌，並擴散至其他部位。

台北榮總皮膚部醫師李政源表示，若有先天性黑色素痣，發生黑色素癌風險恐伴隨痣的大小而增加，像是研究發現，出生時臉部有大於12公分、身上大於6至7公分的先天性痣，極可能在成人時擴大至20公分以上，而大於20公分的先天性痣罹患黑色素癌機率約2%。

不過，李政源補充，即使是小於20公分的中、小型先天性痣，過往文獻發現雖然轉變成黑色素癌的風險較低、小於1%，但並非完全沒有。

李政源強調，民眾對於自己身上的痣，可注意對稱性、邊緣、顏色、直徑、改變等原則，若痣的左右、上下不對稱；邊緣缺一角、或突起、或呈鋸齒狀、或沒有明顯分界；深淺不一、或多種顏色、或外圍有白白一圈；直徑大於0.6公分；發生快速隆起、擴大、顏色變化，甚至有出血、搔癢等新症狀，可能就是有問題的痣。

李政源建議，最常見的黑色素癌風險因子就是陽光曝曬，民眾平時應該養成防曬習慣；若有黑色素癌家族史，或是從小容易長出黑痣、全身痣的數目超過50顆，更要特別小心。