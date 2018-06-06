轉診北榮就醫好處多 優先掛號住院又省錢

2018-06-06 19:50

〔記者林惠琴／台北報導〕為了落實分級醫療，減少小病跑大醫院的現象，台北榮總跨縣市與300餘家基層院所合作，民眾經轉診到北榮就醫，可優先掛號及安排住院，且西醫門診未經轉診要部分負擔420元，經轉診只要170元，可省下250元，更可享有在1個月內4次不分科就醫減免部分負擔的優惠，好處多多！

北榮醫企部主任李偉強表示，2011年5月起，北榮與北投、士林、淡水、八里、蘆洲、五股、三重及新板等社區醫療群合作，建立友善雙向轉診模式，由初期45家逐漸擴展，去年經社區醫療群上轉與回轉人次較前一年成長66%，今年1至4個月更較去年同期再成長52%。

此外，北榮為增加轉診便利性，也設置智慧轉診資訊平台，轉介醫師可掌握病患就醫狀況，即時查詢各項檢查檢驗報告，另更於台北市立關渡醫院的門診系統建置友善轉診平台，醫師在看診結束後同時完成轉診程序，未來將逐步擴展到其它合作的醫院及診所，讓醫師轉診更利。

健保署長李伯璋表示，肯定北榮以實際行動支持分級醫療，帶頭進行醫療的上下游垂直整合，不只可以改善醫學中心壅塞的問題，也提供民眾優質的醫療照護。

另外，李伯璋提及，健保署建置「電子轉診平台」，可協助院所儘速安排民眾就醫，並積極推動「健保醫療資訊雲端查詢系統」，讓檢查報告上雲端，民眾在各院所就醫可跨院查詢各項檢查檢驗報告、用藥，甚至電腦斷層、核磁共振、X光、胃鏡、大腸鏡影像等，讓就醫資訊不中斷，民眾轉診更放心。