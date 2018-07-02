確診罹患愛滋 男子抓狂推老翁摔床

2018-07-02 21:29

〔記者黃捷／台北報導〕倪姓男子2016年間因病入住台北榮總，經確診罹患愛滋病，疑大受打擊心情不佳，只因不滿床位安排，竟將隔壁床位80多歲顧姓老翁拉下床，導致顧翁後腦重摔在地，隔天顧翁被診斷中風，3個月後身亡，家屬怒控倪男重傷害致死，但士林地院認為並無因果關係，僅依傷害罪判刑7月，可上訴。

據了解，檢方一開始也以傷害罪起訴倪男，但家屬指控顧翁被拉下床後隔天，核磁共振掃描發現右側中大腦動脈阻塞性中風，導致左半身癱瘓，喪失語言、進食及咀嚼能力，原來罹患的肺炎也難以治療，最終才會因癱瘓、引發褥瘡，併發敗血症身亡，公訴檢察官認為不無道理，也變更起訴法條為重傷害致死。

倪男則否認犯行，辯稱他確診罹患愛滋病後，入院時就已經出現幻覺，以為自己無法出院，只好躺在病床上用棉被蓋住自己，根本不知道隔壁床是誰，後來他就失去知覺，醒來時雙手就被綁在床上，沒有推顧翁下床的記億。

不過，值班的林姓護理師證稱，當時聽到病床那邊有聲音，過去查看時，顧翁就已經跌在地上，倪男的手則還沒放開，她詢問為何要拉顧翁下床，倪男回答說床位燈光較暗想換。且根據倪男的護理紀錄，雙眼可以正常張開，語言交談沒有問題，意識評估滿分。

合議庭依林女證詞認定倪男並無心神喪失，但因本案卷證送台大醫院鑑定指出，顧翁在入院前已是腦傷高危險群，入院後做電腦斷層檢查，也查出有舊中風，因電腦斷層有可能檢查不到急性腦中風，無法排除案發前就已中風的可能性。

此外，顧翁摔床後，醫院的護理紀錄並未有「摔床導腦出血、骨折」等內容，也未對顧翁做肢力檢測，無從比較摔床與中風間的因果關係，合議庭遂認定倪男僅涉犯傷害罪，考量他不願和解，犯後態度不佳，最後判決7月徒刑。