「在家帶小孩很幸福」讓全職媽抓狂：當拎鄒罵沒工作過？

2018-08-20 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕如何一句話讓全職媽媽抓狂？「你在家帶小孩很幸福耶！」肯定名列前茅，一名全職媽媽因為很多人覺得自己比全職媽媽更辛苦，讓她大感不滿，怒吼「我是24小時待命欸！」

這名全職媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「麻煩麻煩麻煩千萬不要跟全職媽媽說『你在家帶小孩很幸福耶！』這句78話...」她認為幸福是：時間自由、一覺到天亮、能花自己賺的錢不用看人臉色、能好好保養自己、不用隨時擔心，但當了全職媽媽後，這些幸福都沒有了。

原PO雖然很懷念單身的日子，「我還是願意為了我女兒放棄一切」，因為有了孩子後，「她是我生命中的那唯一幸福」，但原PO對於一些不了解的人大感不滿，尤其在晚上光哄小孩就哄了3個小時的時候，更是怒火中燒，怒批「他媽的！我就是不爽一些婆婆媽媽甚至半神半豬隊友，有在那邊自我感覺良好，認為自己比全職媽媽辛苦， 當拎鄒罵沒出過社會沒工作過膩？」、「工作再怎樣就那十幾個小時，我是24小時待命欸！」

同樣身為全職媽媽的網友看了紛紛直呼中肯，「全職媽媽很累，但甘之如飴，雖然有些小狀況抱怨但不代表家裡不幸福不溫暖。我自己也是，我也會抱怨一下，抱怨完了還不是就繼續照顧小孩做自己的本份，但是聽到那種說全職媽媽很爽的，就真的火大！」、「沒有當過全職媽媽&爸爸的根本不懂！出去賺錢至少還是有自由的空間，全職媽媽的自己空間呢？沒有！真想快點出去賺錢！不過小孩還是自己顧比較放心」、「之前我跟老公說，我跟他交換，我去上班，他帶孩子，他想了幾秒說：『不用了，上班比較輕鬆。』」；也有爸爸出面留言認同全職媽媽的辛勞，「身為爸爸，嗯...帶過才知道上班很幸福...媽媽們辛苦了」。