挑戰717公里 北門國中師生完成公益環島

北門國中師生陽光自行車公益環島，成功挑戰717公里，捐款社福機構，順利圓夢。（記者王涵平翻攝）

2018-08-20 09:16

〔記者王涵平／台南報導〕北門國中師生陽光自行車公益環島，成功挑戰717公里，捐款社福機構，順利圓夢。

北門國中去年獲台北功福企業董事長許嘉富贊助40輛自行車，學生相約公益環島，把愛分享到需要幫忙的地方，16位學生、8位師長與崑山科大3位資訊志工協助紀錄，最高齡為78歲前亞航董事長莊順典擔任領騎的破風手，年紀最小的剛升小五。

校長陳威介表示，今年4月開始籌備，課程包括體能、自行車騎乘與維修技術、介紹縣市課程、公益活動籌備與招募物資，透過做中學、學中做，將「陽光代表待人溫暖、關懷、公義」、「自行車代表獨立與自主」、「公益代表愛與付出」、「環島 717km 則代表堅持與相信」，內化為一生帶的走的能力。

環島期間進行各縣市的入物地景產分享與學習，而車隊成立後陸續完成台灣4個方位燈塔，極南鵝鑾鼻、極西國聖、極東三貂角、極北富貴角燈塔，培養孩子「志向四方，在地出發，放眼國際、全球競爭」的世界人才，並將所學，所歷、所聞、所感，讓寶島台灣更好、更美、更有競爭力。

師生也前往彰化恩惠兒童與少年之家，將平時省下零用錢金與募款總計8724元、發票及募集的玩具與用品捐贈，還準備才藝活動與孩子分享，實踐愛與付出的高尚美德。

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