台中強降雨 豐原大道機車被沖走

2018-08-19 22:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中地區傍晚出現強降雨，導致豐原區豐原大道七段與八段路口豐圳里一帶淹水嚴重，水深一度及膝，有騎士無法騎車，索性棄車步行，但機車被水沖至路中央，住戶飽受驚嚇。台中市府水利局調查，主因雨勢過大超過滯洪池容量，加上管理洩洪水閘門廠商未按SOP及時將閘門開啟排洪，經開啟後快速排除洪水，淹水情形晚間7時左右已獲控制。市府會負責，協助恢復居住環境，環保局也將漏夜清理。

豐原區豐圳里長鄭文鑫指出，因為軟埤仔溪河水宣洩不及溢到路面，加導致豐原大道七段與八段淹水，水淹及膝。住在這裡50多年，連颱風天也沒有淹得這麼深。豐圳里何小姐說，豪雨淹水，家門後方的公園大淹水，還好雨勢之後趨緩。

水利局表示，今天因午後熱對流引發強降雨，豐原軟埤仔溪上游洪水超過軟埤仔溪滯洪池容量，加上管理洩洪水閘門的廠商未按照SOP及時開啟閘門，導致洪水溢淹至週遭豐原大道八段路面，範圍約100公尺左右。

水利局獲報後立即前往現場封閉受影響道路，並督導廠商在兼顧下游排水道排洪量的前提下，依SOP逐步開啟水門，加快洪水消退速度，淹水情況於晚間7時左右已獲得控制，管制路段已開放通行。

水利局表示，後續將與廠商配合相關單位進行道路及側溝清理，成功路597巷地勢低窪，有民宅淹水情形，也正加速清理。花博豐原園區工程未受此次淹水影響。水利局周局長晚間已前往探視受災民眾，承諾市府一定負起責任，全力恢復原貌。環保局也將漏夜清理。