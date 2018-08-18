彰師大正妹梁軒瑜 連兩年受邀台中市當代藝術家聯展

就讀彰師大的正妹梁軒瑜，今年再度受邀參展「台中市當代藝術家聯展」。（記者廖耀東攝）

2018-08-18 22:10

〔記者廖耀東／台中報導〕就讀彰師大研究所升三年級的正妹梁軒瑜，今年受邀參展台中市當代藝術家聯展。成了受邀的290名藝術家中，年紀最小（僅25歲）的藝術創作者，而且是在求學之餘，還能進行油畫的藝術創作，更屬難得！

梁軒瑜，彰師大美術系研三，家學淵源的她，母親廖素鈴也名列本屆藝術家聯展名單，成了聯展話題之一。梁軒瑜說，這次參展作品《薰衣草》，是依今年台中世界花卉博覽會的盛事來聯想，創作過程有點情緒複雜，反映到紫色背景，筆觸稍微紛亂，還好創作到中途，有把自己想表達的概念，呈現在畫布上。

梁軒瑜小學三年級開始在美術創作產生興趣，和當美術老師的母親，看到畫風迥異的作品時，會一起討論畫法和風格，讓她的想像力更加馳騁！當梁軒瑜獲知自己是當代藝術家聯展名單之一，是20周年年紀最輕的藝術家，除了深感榮幸，也滿足了自己小小的成就感。「慶幸自己還能繼續堅持走在創作的路，才能有今天！」

「台中市當代藝術家聯展」，今年邁入第20周年，20年來參展藝術家已近4000人次，參觀民眾累積已達40萬人次，是台中夏季裡最富盛名的藝術饗宴！