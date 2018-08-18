骨科名醫之子 東亞青少年西洋棋賽事奪銀

2018-08-18 13:43

〔記者許國楨／台中報導〕「2018年第三屆東亞青少年西洋棋錦標賽」於本月1日至9日在中國上海舉行，台灣的青少年西洋棋代表隊棋手施律仲一路過關斬將，在16歲組以下（U 16）「快棋」（Rapid）項目奪得第二名佳績，頒獎當天他還披上台灣奧運會旗受獎，著實為國爭光。

這一屆的東亞青少年西洋棋錦標賽，有印尼、泰國、馬來西亞、台灣、韓國、日本、中國、蒙古等隊參賽，得獎確實不容易！

現年15歲的施律仲就讀台中市馬禮遜美國學校9年級，父親是中部地區頗有名氣的骨科名醫，此次是他第三次代表台灣出國比賽，也是此次赴上海參賽的8位我國男、女青少年選手當中，唯一獲得獎牌的選手。

儘管施律仲的快棋等級分在賽前僅在所有選手中居第九位，但在比賽中展現冷靜沈穩的大將之風，越戰越勇，一路過關斬將奪得亞軍佳績，施律仲說，因為學校有安排西洋棋的課程，一開始只是好玩，接觸後才發現其間的變化無窮，越來越有興趣，除了利用課餘到西洋棋教室增進功力，也常與父親對戰。

此次代表台灣出國能奪得亞軍，他自己也覺得很開心；施父則說，自己曾在美國受教育，對西洋棋也有一定程度涉獵，原以為兒子年紀小不是對手，沒想到自兒子十歲之後就不曾再贏過兒子，對於他此次能為國爭光感驕傲，與有榮焉。