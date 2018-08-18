中秋禮盒戰開打 社福團體結合藝人推廣

2018-08-18 11:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕距離中秋節還有1個多月，禮盒大戰已經如火如荼，其中社福團體也是其中的推案大戶，第一社福基金會的『第一烘焙屋』今年推出由身心障礙寶貝製作的各式禮盒包括鳳梨酥、蔓越莓鳳梨酥等，藝人黃沐妍、房思瑜也號召民眾一起共襄盛舉支持。

第一社福表示，烘焙屋製作禮盒銷售，一年佔烘焙產品收入的5成，也是學員訓練經費的重要來源，學員更可獲得獎勵金，提升其自信助其自立，也減輕家庭照顧負擔。以往企業的訂購是大宗訂單的主要來源之一，但近年面臨競爭及經濟等問題，訂購量逐年下滑。

有工作對身心障礙青年也是一種訓練，例如中度智能障礙，已經22歲的小翎，她來到第一社福2年多，初到烘焙班時，認生、較被動，需要老師一個口令一個動作的一對一指導。小翎原本在家人朋友開的幼稚園幫忙，做一些簡易的清潔或收拾的工作，但因為後來幼稚園休業了，所以小翎來到了第一社福。

雖然有在幼稚園幫忙的經驗，但沒有待在日間機構及面對教保老師及一群同學們的經驗，所以剛開始小翎剛來到第一烘焙班時，較不像其他同學主動，也常常搞不清楚狀況，不過經過一年不間斷的練習，現在小翎不但會主動幫忙做家事，在班上也都會願意主動協助同學，甚至還學會了自己搭公車上班，小翎的媽媽覺得她人際互動變好，口語及理解力也提升了許多。

第一社福也對禮盒品質掛保證，因為只靠愛心來宣傳中秋禮盒，並非長久之計，故『第一烘焙屋』每年也都會研發幾款與往年不同口味的餅乾，例如伯爵茶蔓越莓餅乾，也保留了熱銷口味芝麻燕麥及咖啡杏仁餅乾等，也與連珍餅店合作，結合幾款迎合中秋節慶的餅類，做成新組合。藝人黃沐妍及房思瑜昨也到烘焙屋體驗製作鳳梨酥，並號召親友訂購。