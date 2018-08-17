七夕「鐵不出軌」 阿里山林鐵珍愛之旅今啟程

阿里山林業鐵路首航珍愛之旅，七夕情人節啟程，現場還有樂團演出浪漫音樂。（記者王善嬿攝）

2018-08-17 09:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕阿里山林業鐵路7月1日由阿里山林業鐵路及文化資產管理處接手營運，推出「伴著林鐵去旅行─珍愛之旅」列車，首航於今天上午8點20分從嘉義車站第一月台啟程，在悠揚樂聲中，掛著情侶花圈的列車載著100名乘客緩緩啟動，沿線走訪竹崎、樟腦寮、獨立山、十字路、奮起湖等站，體驗百年林業鐵路文化。

因應今天七夕情人節，林鐵文化資產管理處還贈送「鐵不出軌」專屬紀念品，100個名額10分鐘內被訂購一空。

嘉義市西榮里長林芳志與妻子結婚38年，兩人報名林鐵珍愛之旅，共度浪漫情人節，林芳志說，與妻子是參加舞會時認識，約會時還不曾搭阿里山小火車，結婚後才搭乘，現在1子1女都已長大、還有3名小孫子，與妻子一同搭林鐵小火車，希望留下特別的回憶。

林妻黃淑惠表示，與先生感情維繫的方法，就是要有共同的興趣，如早上一起打羽球，還有一起帶孫子 。

林鐵文化資產管理處長黃妙修今分送奶嘴糖給搭車的夫妻、乘客，黃妙修說，搭阿里山林鐵火車出遊，沿途不只景緻優美，還有環繞獨立山螺旋登高的三迴旋特殊景觀，絕對令人難忘。