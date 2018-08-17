月老救命啊！想嫁月領20幾K店員 親戚酸正妹沒出息

2018-08-17 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是終身大事，為人父母都希望子女能獲得幸福，但有網友近日在網路發問，指親戚的女兒想嫁給月領20幾K的店員男友，但被其家人拒絕了，網友也說，如果是她，她也不會答應，引發許多網友議論紛紛。

基本工資明年就要調漲到23K，一名女網友15日在「mobile01」論壇上發問，指親戚的女兒想嫁給月領20幾K的店員男友，詢網網友「你會讓她嫁嗎？」這名PO文網友除強調「親戚女兒算是美女等級」，也表示「親戚沒答應，我在想，要是我也不會答應」。之後還指稱，一個大男人當店員賺20幾K，她覺得很沒出息，20幾年前很少看到退伍男人去當店員，還說現在當志願役都能拿個4萬，直言「說穿了，就是吃不了苦啦，沒路用」。

這番PO文引發網友熱烈討論，多數網友認為，不必因為這樣就否定男生，並留言指「不會贊成，但也沒立場阻止女兒嫁人」、「典型的只看現在不看未來」、「了解他未來有什麼打算，再給女兒建議」，還有網友說「22K不偷不搶不是罪，很多人22K還是活的很自在，人生要是只有錢跟物質，那人生也太無趣了」、「一堆女生月領22K的還不是結婚了，怎麼換成男生22K就不行，說到底就是性別刻板印象。」

不過也有部分網友認為，在婚姻中經濟還是很重要，留言指「貧窮夫妻百事哀」、「結婚，經濟一定是第一要素」、「結婚就是賭博囉，賭另一半未來是否會發達」。