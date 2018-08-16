滿滿老情歌！前教育處長的最愛 萬張黑膠免費讓人聽

宜蘭縣前教育處長呂健吉在宜蘭河畔旁民宅打造文創空間，免費開放民眾入內聆賞黑膠唱片。（記者張議晨攝）

2018-08-16 18:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣前教育處長呂健吉個性喜愛挖寶，收藏萬張黑膠唱片，有國台語歌，也有西方搖滾；近期他租下宜蘭河畔旁的一處民宅，打造成文創空間「堤岸」，免費分享他的寶貝收藏；他笑說，堤岸沒有低消、不用付費，要將自己數十年來珍藏，無償分享給宜蘭民眾。

呂健吉是華梵大學哲學系副教授兼系主任，曾在前縣長呂國華時代，出任宜蘭縣教育處長；因個性熱愛挖寶，國中時期開始收藏黑膠唱片及電影海報，40年來收藏數量已超過萬卷。

早期CD還未面市前，黑膠唱片當道；呂健吉說，黑膠唱片興盛時，一張唱片約30元，他國中時期沒其他娛樂，不是聽歌就是看書，黑膠就成了他當時最主要的娛樂。

他表示，數位音樂聽起來則較為生硬、扁平，一聽就是機械的聲音，黑膠錄製的歌聲，音色較為渾厚、溫暖，聽得到演唱者的感情，這也是他鍾愛黑膠的主因。

收藏黑膠逾40年，走遍唱片行及跳蚤市場挖寶，包含張雨生、鄧麗君、鳳飛飛、蔡琴，西方的麥可傑克森、瑪丹娜、貓王等歌手，都在他的收藏行列。

他舉例，黑膠已很少在市面流通，每張唱片都是珍品，以張雨生唱片來說，放上拍賣網站，至少6000元起跳，其他如鄧麗君、蔡琴等人，每張也有數千元以上價值。

為推廣黑膠音樂，呂健吉租下宜蘭河畔旁民宅，將萬張黑膠收藏無償開放給民眾聆賞。他說，好東西就要跟大家分享，大家可以走進來聽黑膠，玩桌遊，懷念早期黑膠的好聲音。