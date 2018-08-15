基隆河谷廊帶 規劃發展國際研發新鎮

2018-08-15 13:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市規劃整合基隆河谷廊帶倉儲區，轉型為海洋生技AI科技研發產業新鎮，初估面積71公頃，開發完成後可創造3萬4000多個就業機會，每年產值達1730億元，不過對規劃費4200萬元墊付款，市議員有雜音。

基隆市五堵地區到汐止附近的倉儲區、工業區等土地使用不高，有些閒置空間，市府規劃將基隆河谷廊帶的倉儲區、工業區等轉型為研發新鎮。初步規劃總面積71.14公頃，產業用地面積有42.69公頃左右。

市府產業發展處長林青海指出，初步規劃以發展海洋生技、智慧物流、資訊與通信科技和研究智庫等產業，結合內湖、南港、汐止產業發展，延伸到基隆河谷廊帶，同時可以作為基隆港郵輪食材、消耗品後勤補給服務。

根據產發處估計，總計資額達1069億元，每年產值將達1730億元，創造就業人數3萬4000多人。林青海指出，總規劃費4200萬元，經濟部已同意補助2520萬元，市府自籌1680萬元。

市議會今天審查這筆4200萬墊付款案，市議員頗多質疑，議長宋瑋莉、議員莊榮欽等人質疑市府的規劃「澎風」，幾年前說要和柯P合作蓋社會住宅，現又變成研發新鎮。

議員洪森永和張耿輝認為，五堵一帶產業沒落，早該整體規劃，產業轉型，增加工作機會，讓在外地工作通勤族可以回流，對基隆市整體發展也有幫助。

聯席審查會決定將這筆墊付款提大會討論，請市長林右昌說清楚。