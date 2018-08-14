南市庇護工場推秋節好禮 勞局籲有愛GO GO購

南巿勞工局輔導設立5家庇護工場，中秋節前夕推出中秋禮盒及產品，今日共同行銷，局長王鑫基呼籲，助庇護員工展翅，順利就業飛翔，有愛GO GO購，人人都能做。（記者王涵平攝）

2018-08-14 21:31

［記者王涵平／台南報導］南巿勞工局輔導設立5家庇護工場，中秋節前夕推出中秋禮盒及產品，今日共同行銷，局長王鑫基呼籲，助庇護員工展翅，順利就業飛翔，有愛GO GO購，人人都能做。

今年新成立的喜憨兒台南庇護工場，以製作鮮凍食品為主，中秋精心推出୮岩烤 微幸福」、୮吮指 小派對」烤肉系列。展翼烘焙坊則有୮愛 喜樂」、୮愛 希望」等多款月餅組合。蓮心園庇護農藝工場也有蛋捲禮盒。

勞工局指出，各庇護工場皆選用健康食材，讓民眾安心選購、食在安心。創義印務設計庇護工場、吉茂專業庇護工場也有應景的文創印章。

王鑫基表示，5家庇護工場可提供49名庇護性員工就業，至今已順利轉銜9名員工至一般職場就業。小喬每天不畏風雨，從關廟轉搭2班車到永康區展翼烘焙坊，烤出漂亮的麵包和蛋糕給大家吃，是最開心的事。

27歲阿欽今年4月進入喜憨兒台南庇護工場，是高中畢業後第一份工作，從人際溝通到工作學習的進步，相信轉到一般職場就業是指日可待，也期待能夠賺更多錢。