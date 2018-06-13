在絕美景色裡工作！太平山蹦蹦車 再徵才5人

蹦蹦車沿線有豐富的林相，也有機會看到雲海、霧淞、檜木林等美景。（羅東林管處提供）

2018-06-13 18:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車停駛6年，最快今年暑假就能復駛，羅東林管處4月上網徵才，打算招募10名司機及票務員，但目前僅募得5人，林管處近期再展開第二波徵才活動，不僅供膳宿，正式人員月薪可接近35K，還可接近雲海、檜木林，如同在雲端上工作！

蹦蹦車為早期太平山林場的運材鐵路，是太平山遊樂區的觀光亮點，雖長度僅3公里，但單趟20分鐘的車程，可欣賞到檜木林、白櫻、山櫻花，還有機會看到雲海繚繞等美景，若碰到下雪，景緻更是太平山一絕。

但2012年8月期間受蘇拉颱風影響，導致鐵道路基塌陷、車站受損，蹦蹦車因此停駛6年，直到近期災後復原工作接近尾聲，復駛才露出曙光，最快今年暑假就能重新載客上路。

羅東林管處4月份透過太平山臉書粉絲專頁徵才，希望徵得10名司機、票務員為旅客服務，但目前僅有5人順利錄取，羅東林管處近期展開第二波徵才活動。

羅東林管處指出，第二波招募已將標準放寬，只要具高中職學歷，且是汽車修護科、機械動力科畢業者，都能前來應徵。

蹦蹦車工作人員每月可休8天，享勞健保，在山上工作期間還供膳宿，試用期間日薪為1400元，升任正式則調薪至1590元，換算月薪約35K。

羅東林管處說，希望招募對森林、鐵路及服務旅客有熱誠的工作夥伴，上山為旅客服務。

蹦蹦車沿線霧淞等美景。（羅東林管處提供）