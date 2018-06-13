新加坡聖安德烈中學男聲合唱團 竹市快閃表演

新加坡聖安德烈中學男聲合唱團獲邀到新竹市三民國中進行合唱音樂交流，除與三民國中一起大合唱，還有快閃演唱。（記者洪美秀攝）

2018-06-13 18:22

［記者洪美秀／新竹報導］在新加坡頗具知名度的新加坡聖安德烈中學男聲合唱團今天獲邀到新竹市三民國中進行合唱交流與快閃，除與三民國中男聲合唱團合唱「Go teii it」，還在校園中庭快閃唱歌，指揮鄭維誠是國際知名合唱團指揮，此次帶合唱團到台灣交流，也驚豔台灣學生的合唱功力，期許透過音樂交流，拉近兩國距離。

新竹市三民國中校長洪碧霜說，學校合唱團擁有多年傳統，更是全國音樂比賽的常勝軍，曾獲全國男聲合唱冠軍殊榮，在鍾華琳老師指導下，這群國中男生，常因變聲或因聲線改變而需做調整，但學生表現優異，除經常與知名合唱團聯演，此次還能與新加坡的金牌男聲合唱團交流，是很棒的國際交流體驗。

而新加坡聖安德烈合唱團由鄭維誠指揮，該團在新加坡同樣是比賽常勝軍，也常到其他國家交流及獲邀表演，今年同樣獲邀到台灣表演，包括與高雄女中合唱團交流及演出，今天來到新竹市三民國中，也與學校男聲合唱團合唱曲目，可說是難得的合唱音樂交流。

除了與三民國中男聲合唱團交流開唱，新加坡的男聲合唱團更利用中午時段在學校中庭快閃表演，精采的表演與優美的歌聲，立刻吸引學生目光，被其精湛的合唱聲音所吸引，大家紛紛圍觀，享受一場突然又唯美的音樂合唱饗宴。

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