她從台大法律跨行電影 勇奪國際影展最佳導演獎

巫虹儀的畢業作品《2號球衣》在516部亞洲短片中脫穎而出，一舉拿下第20屆首爾國際女性影展亞洲短片競賽的「最佳導演獎」。（擷取自「2號球衣 On the Waitlist」臉書粉專）

2018-06-13 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕畢業於台大法律系，現就讀台藝大電影系的巫虹儀，其畢業作品《2號球衣》在516部亞洲短片中脫穎而出，一舉拿下第20屆首爾國際女性影展亞洲短片競賽的「最佳導演獎」。

國內媒體報導，首爾國際女性影展是亞洲地區規模最大的女性影展，今年適逢20週年，特地在首爾盛大舉辦。今年亞洲短片競賽單元，共有516部來自亞洲各地短片，其中僅19部短片入圍，獎項有最佳導演、最佳影片、觀眾票選獎等，我國入圍作品有巫虹儀導演的《2號球衣》及許慧如導演的《臨時工》。

首爾國際女性影展評審對《2號球衣》評論稱，「透過對女性身體不帶扭曲的視線，描繪對於關係的微妙感情，觀賞這部片是一個相當愉悅的經驗。將生疏的演技原封不動地呈現在銀幕上這點，我們一致認為這是導演卓越的指導能力，因此獻上這座獎」。

導演巫虹儀畢業於台大法律系，她在台大求學期間，因加入系上排球隊而愛上排球，《2號球衣》就是她在系隊的日子裡，與隊友們的生活寫照。她在片中描述一名認真練球的球員李望，與隊上王牌球員禹韶的友情故事，李望勤奮練球多年卻苦無上場機會，沒想到這天禹韶因故缺席比賽，李望終於被教練派上場，但這也讓兩人的友情萌生變化。