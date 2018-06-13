端午連假7短程壅塞路段 高公局建議行駛省、縣道

2018-06-13 13:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午連假將至，預期會有大量返鄉、旅遊車潮，國道交通量最高可達平日2倍，需求遠高於路線容量。交通部高速公路局今呼再呼籲民眾，若無法避免在重點壅塞路段時段上路，可參考「地區短途替代道路」、「國道長途替代道路」，比較尖峰時段國道與省縣道行車時間，避開國道車潮。

端午連假首日，國道預期還是以南下車流為主，高公局預測有6處為重點壅塞路段，行車時間會是平時4-5倍。包含：

○上午8點至下午1點國1南下楊梅－新竹系統

○上午9點至中午12點彰化系統－埔鹽系統

○上午8點至下午1點國3南下三鶯－龍潭

○上午9點至下午1點茄冬－西濱

○上午10點至下午1點國3南下烏日－霧峰」

○上午8點至下午4點國5南下南港系統－坪林等

當中行車時間增加最多就是國5南港系統－坪林，尖峰時段行車時間需55分鐘，是平常日的5倍之多。

高公局表示，端午連假國道疏運原則，建議「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

地區短程者，包含國1南下湖口至新竹、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3草屯至快官雙向、國3北上斗六至霧峰、國3田寮至旗山地區等7條，高公局建議尖峰時段儘量避免使用國道，並多利用省道、縣道較不塞車。

長途旅次者，包含國5北上頭城至坪林、國3南下龍井至國1埔鹽系統、國6舊正至台中地區、國1、國3新竹至彰化地區雙向等，若國道主線壅塞時，建議改駛替代道路，避免塞在國道車陣中。其中台61快速公路白沙屯至南通灣段，已於今年6月2日通車，目前台61快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，呼籲北部民眾往返中南部可多加利用。