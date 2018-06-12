鄭文燦與「市長獎」得主合影 畢業生怎麼拍都OK

2018-06-12 22:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦12日下午前往中壢區林森國小，逐一與市轄768位獲「市長獎」高中職及國中畢業生合影表示，得到「市長獎」並不容易，也相信所有學生都非常珍惜這個獎項，這是學習經過一個階段的成果，與市長合影照更是永久紀念，不論獲獎學生愛比什麼動作、表情拍照，不論是搞笑、比愛心手勢、戴頭飾，他都奉陪。

鄭文燦說，每個孩子的潛力都不同，每個人生的路也不一樣，期勉學生在未來人生要勇敢做自己。他鼓勵在教育第一線的老師們，能夠導引出每個人的生命潛質，相信未來桃園的教育會變得更好，家長也會更放心。

獲獎學生中，市立特殊教育學校張文豪寒假期間每天花近4小時的交通時間，自行到達工廠參與工讀幫忙家計，參加校園馬拉松比賽榮獲第2名，在校期間認真負責，總是笑臉迎人，面對老師、同學彬彬有禮。

楊梅國中附設補校蔡玫蘭是越南新住民，來台後為適應在地生活，融入台灣文化，先後就讀楊梅國小補校、楊梅國中補校，努力學習中文，知書達理，相夫教子，家庭和樂美滿。在校學習，勤勉勵學，品學兼優，以自身的新住民經驗，幫助越南同鄉姊妹解決困難。

育達高中王綺恩投入數位資訊科技學習，在校期間成績優異，去年參加設計創業成果展電腦繪圖影片類競賽獲得第1名；今年參加設計創意成果展個人簡介類競賽第1名。

會稽國中黃楚容文武兼備、品學兼優，在校期間參加運動會海報競賽、性別平等漫畫比賽、運動會400公尺競賽均獲致優異成績。在校擔任童軍團聯隊長，並獲中華民國女童軍總會全國優秀女童軍獎。