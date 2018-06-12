成醫30歲籌設老人醫院 賴清德核定回報母校栽培

行政院長賴清德（左五）與多位成大母校主管、賓客祝賀成醫三十歲生日。（記者王俊忠攝）

2018-06-12 20:31

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院長賴清德今天回母校，參加成大醫院30周年院慶，及成醫與醫材業界合作、啟動國產醫材國用典禮。賴清德肯定成大醫院30年前啟用、縮短台灣北南醫療資源差距，強調台灣將於2026年邁入超高齡社會，成醫提出老人醫院設立計畫，他以行政院長兼校友身分核定此計畫，「算是回報母校師長栽培」。

成大醫院院長楊俊佑、成大校長蘇慧貞、成大醫學院長張俊彥與賴清德、行政院發言人徐國勇、代理教育部長姚立德、台南市代理市長李孟諺、醫師韓良誠、南市長參選人立委黃偉哲、立委林俊憲等人一起在「成醫30．築夢踏實」牌匾注酒，象徵成醫在大家祝福下充滿能量邁向新里程碑。

楊俊佑感謝成大歷任校長、醫院歷任院長努力使成醫逐漸茁壯，近10年更成長大躍進、擴大關懷對象，2年前206大地震成功緊急救援、撫慰人力；該院也到非洲、東南亞多國醫療援助，服務事蹟讓成醫獲得2016年行政院服務品質獎。蘇慧貞對成醫也語多肯定，尤其腸病毒治療，世衛組織已把成醫的治療方法列入守則。

賴清德指出，他在成大醫學系畢業，接著在成醫接受住院醫師訓練，很高興能在母校生日時回到學校以校友身分一起慶生。成醫也與地方約50家醫院策略結盟、改善創新醫療環境；每年有400篇醫學論文列入國際醫學期刊，成醫是台灣醫學研究與培育醫學人才的重鎮。

賴清德表示，去年全台人口65歲以上者達14％；到了2026年，65歲以上人口占20％進入超高齡社會，蔡英文總統推動長照2.0全力因應，也推崇韓良誠有遠見、提議促成成醫籌設老人醫院。