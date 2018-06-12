穩定糧價！農委會協商嘉縣農會 保價收購剩餘稻穀

許多農民正繳交稻米烘乾。（記者林宜樟攝）

2018-06-12 17:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區正值稻穀收割時節，今年一期稻作因豐收造成稻米價格下滑，農委會主委林聰賢今天到嘉義縣太保市農會與嘉義縣主要稻米生產區的鄉鎮市農會進行討論穩定糧價措施，會後宣布農民到嘉義縣各級農會繳交公糧後剩餘的稻穀，含水量30度以下，以每百台斤930元保價收購。

林聰賢與立委陳明文、前農委會副主委翁章良今天與與嘉義縣農會、太保、新港、溪口、大林、水上、鹿草、六腳農會總幹事討論公糧收購及穩定糧價問題，會後林聰賢表示，今年稻作豐收，每公頃產量平均8000多公斤，現在公糧收購每公頃為6200公斤，增產增加1成多，因此與嘉義縣各級農會討論，各農會總幹事同意經計畫收購、輔導收購及餘糧收購的剩餘稻穀，以每百台斤930元為保證收購價格向農民收購，提高稻米市場行情；陳明文說，提高價格後，可降低糧商壓低收購價格的情形，穩定糧價。

太保市農會總幹事黃麗貞則反映，太保市農會目前收購量約1成，後續若保價收購的剩餘稻穀過多，稻米市價又未上揚，農會恐會虧損1000多萬元；她說，樂見農委會美意照顧農民，但不應造成農會虧損，請農委會來文確定編列經費對協助收購的農會進行補貼，農會就會啟動保價收購作業。