共享住宅經濟崛起 Airbnb：台灣需新法規而非禁止

Airbnb今天公布一項調查結果，指出有超過半數受訪的台灣民眾都支持立法院應制定新法，Airbnb認為，台灣需要新的法規來因應新的需要，而非一昧禁止，與市場趨勢背道而馳。（資料照）

2018-06-11 21:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕Airbnb今天公布一項調查結果，指出有超過半數受訪的台灣民眾都支持立法院應制定新法，讓共享住家在台灣有法可循，反對民眾約12％，Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜表示，台灣民眾對於透過合理、先進的法律將住家分享納入規管的支持，呼應了過去幾個月日本、柏林、溫哥華等國家與城市陸續鬆綁法規的案例，這顯示台灣需要新的法規來因應新的需要，而非一昧禁止，與市場趨勢背道而馳。

共享住宅經濟近年在國內興起，據Airbnb統計，2017年有超過112萬台灣民眾在出國旅遊時選擇Airbnb房源，比2016年增超過55％，也佔台灣出境人次近8％；2017年國際旅客來台旅遊就有超過130萬名海內外遊客，選擇Airbnb作為在台灣旅遊時的住宿地點，佔入境遊客總數的12％以上。

由於日租套房多隱身住宅大樓，且未符合一般旅館、民宿建築及消防法規，因此在國內仍被視為違法，多年來業者強力呼籲中央政府要求Airbnb等OTA平台下架所有非法日租。

Airbnb今天公布一項調查結果，指出有超過半數受訪的台灣民眾都支持立法院應制定新法，讓共享住家在台灣有法可循，反對民眾約12％，顯示住家分享與民宿旅遊形式，已經廣受台灣民眾支持。Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜表示，台灣民眾對於透過合理、先進的法律將住家分享納入規管的支持，其實也正呼應了過去幾個月來日本、柏林、溫哥華等國家與城市陸續透過明確法規開放並規管住家分享的案例，「在旅客行為與偏好改變的潮流下，我們需要新的法規來因應社會的新需要，而非一昧禁止，與市場趨勢背道而馳。」

蔡文宜表示，關於住宿保障、鄰舍關係與消防安全等，Airbnb在全球各地都已累積了有效的應對經驗，透過身份驗證、房東與房客教育、AI風險評分與24小時全天候客服中心等等多重安全保障下，許多外界擔憂的風險，其實在Airbnb的全球經驗下，都已經能夠降到最低：全球已有3億人曾經住在Airbnb房源，但真正發生過的負面事件，卻是寥寥可數。

Airbnb表示，過去3年來，台灣入境旅遊人次成長停滯，但包含觀光旅館與一般旅館在內的總房間數，卻增加了近3萬間，自然導致了旅館業巨大的內部競爭壓力，而戮力提倡在地、道地、多元，包容且永續旅遊形式的Airbnb，過去數年來不但推廣住家分享，也已經與全球許多精品旅店與傳統旅館業者合作，Airbnb也十分樂意與台灣旅館業者合作，將國際最新旅遊趨勢與在地旅宿業者分享，並透過全球平台，協助吸引更多元的國際入境旅客，一同把市場大餅做大，實踐Airbnb將旅遊業收益與更多人分享的精神。