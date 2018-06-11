天生好手！ 大德工商許為清奪果雕三金

許為清學果雕半年多即拿下三金，10月將前往馬來西亞參加國際賽。（記者黃淑莉攝）

2018-06-11 16:47

［記者黃淑莉／雲林報導］大德工商餐飲科連續參加國內廚藝競賽都有優異表現，上週參加2018嘉義神廚盃邀請賽中餐比賽，榮獲團體組金牌、銀牌，另一年級學生許為清學果雕半年多即在2018國際青年創意美食競賽中榮獲果雕組個人、團體及現場雕刻3金。

嘉義神廚盃邀請賽是由嘉義廚師職業工會、嘉義市議會主辦，共有來自全國業界好手及大學、高中職學生約500人參賽。

大德工商餐飲科由老師阮學彬帶隊參加，二年級組林勝鴻、陳珈渝、吳聖揮、陳宥翔勇奪金牌獎，一年級組謝富吉、許妤靖、林尚特、許為清榮獲銀牌；阮學彬也參加教師職業組榮獲易牙神廚獎特優。

另上月底參加第二屆國際青年創意美食競賽，許為清拿下個人動態（現場雕刻）、個人靜態及團體組3面金牌，廚藝方面獲一銀、二銅。

阮學彬指出，許為清是天生果雕好手，雖然活潑好動，但只要拿到雕刻刀就變成另一個人，可以專注好幾個小時創作。

阮學彬說，果雕需要有繪畫基礎，上課時要學生畫下食材剖面圖，許為清卻在筆記本上塗鴉，而且線條圓滑，本以為他是用描的，私底下要他再重畫，因此發現他的天份，建議他學果雕，有天份又肯學，進步神速，去年第一次參加即獲得銀牌獎，10月將前往馬來西亞參加國際賽。