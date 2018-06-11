台南小吃魅力大 美泰混血美女網紅來台當祕密客

2018-06-11 16:41

［記者劉婉君／台南報導］台南小吃魅力大，讓美泰混血的美女網紅Lisa Dawson特地飛來台灣，成為台南市政府第二官方語言專案辦公室的祕密客，實地測試南市店家的英語友善環境情形，並與網友分享台南的美食與景點。

二官辦徵求100名外籍祕密客，希望藉此向外籍人士行銷南市在英語友善環境營造上的努力，同時帶動店家學習英語的動機，美裔的網紅Lisa Dawson搶先報名，上週六從泰國飛抵台南，今天與3名外籍祕密客一同造訪「度小月擔仔麵」，直讚台南小吃「好吃」。

Lisa Dawson不只愛吃美食，本身也是知名廚師，她的Instagram擁有4.5萬粉絲，其中有許多也是美食愛好者，預計在台南9天，將拜訪8家英語友善店家，她說，店家有雙語菜單後，外國人點菜不再「霧煞煞」，有助於深入探索台南巷弄美食，「已經準備好要胖10公斤再回泰國。」

二官辦副主任田玲瑚表示，外籍祕密客招募活動，預計招募100人，只要是外籍人士皆可參與，透過二官辦建置的英語友善店家線上地圖，安排造訪8間店家，確認店家是否提供雙語菜單或接待人員的英文能力，並將照片上傳Facebook、Instagram及Twitter，即可獲得獎金2000元。