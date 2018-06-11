歷史建築五股「守讓堂」異地重組 明年10月風華再現

守讓堂是曾任貴仔坑區庄長的吳愚後代所興建的三合院建築。（記者陳心瑜翻攝）

2018-06-11 13:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕興建於日治大正年間的五股守讓堂，1970年時因高速公路工程遭拆除右護龍，2006年指定為歷史建築，2007年時又因五股交流道拓建遭拆除。當時台北縣政府承諾的「異地重建」工程，歷經用地取得、10度流標，今年3月終於動工，今天早上在新五路二段、新城一路路口的基地舉辦重組工程祈福儀式，守讓堂將於明年10月重現風采。

守讓堂原為五股望族吳家古厝，吳家第21世、宜蘭大學校長吳柏青今天早上也一同出席祈福儀式。吳柏青說，吳家人現多已離開五股，但都希望為土地盡心力，未來將成立守讓堂發展協會，在地方推行公益和文化。自己也捐了筆經費，和宜蘭大學師生共同記錄重建的過程、整理相關史料。

文化局文化資產科科長羅珮瑄說，五股守讓堂位於洲子洋重劃區的基地約1700坪，建物本體約占390坪，1300坪是休閒廣場綠地，重組後，內部將有靜態展覽和閱覽空間，更評估部分空間OT由業者多元經營。

負責修復的建築師徐裕健說，守讓堂是日治大正年間單進雙護龍閩式三合院建築，建築之裝飾主要表現在「砌磚」的細部技術，著重「轉角」、「層次」及「線腳」的處理，展現當時精良的工藝技術。

徐裕健說，守讓堂是新北市第一例異地重建的歷史建築，也是國內少有的案例，守讓堂約五成使用能原有構建，五成得使用復舊技術完成，且不少大片構造遭切割，將是浩大工程，未來將作為其他重組工程典範參考。