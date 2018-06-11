基隆港西三碼頭 6/23日免費看紙風車「武松打虎」

紙風車劇團6月23日下午6點在基隆港西三碼頭演出「武松打虎」親子劇，民眾可免費進場欣賞，憑5、6月發票還可兌換爆米花與扭蛋享用。（記者俞肇福攝）

2018-06-11 10:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕喜愛紙風車劇團表演的親子請注意！6月23日晚間6點，在基隆港西三碼頭倉庫，紙風車劇團將演出年度大戲「武松打虎」，親子可免費入場，憑1張今年的5、6月統一發票可兌換爆米花、2張可兌換扭扭蛋；基隆市副市長林永發說，歡迎親子大手牽小手，一起來邊吃爆米花、邊看「武松打虎」。

林永發說，6月23日下午4點，基隆市市區道路封街，將有熱鬧精彩的海洋老鷹嘉年華遊行登場，大型戲偶、肚皮舞、中正國中民俗體育班等各式各樣表演、將會引爆民眾熱情。

林永發說，民眾欣賞完海洋老鷹嘉年華遊行後，可轉往基隆港西三碼頭倉庫，欣賞紙風車劇團的「武松打虎」戲劇，度過一個熱情有勁的周末假期。

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紙風車劇團將於6月23日下午6點在基隆港西三碼頭倉庫演出，圖為基隆市副市長林永發盛讚演出精彩，與老虎戲偶擁抱。（記者俞肇福攝）