終於下雨了！ 草屯中午累積雨量10毫米

中部乾渴已久，南投縣草屯鎮中午終下起沱大雨，讓民眾欣喜若狂。（記者陳鳳麗攝）

2018-06-10 14:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中部地區久旱不雨，彰化縣多數地區3天來無下半滴雨，南投縣山區從昨日深夜到今天上半天未有進帳，平地地區則更渴，直到中午近1點終於降下大雨，氣象局的雨量表顯示，草屯兩個測雨站，從中午12點起兩小時內的累積雨量各為9.5和10毫米，是兩天來唯一的進帳。

因為太珍貴了，草屯地區的民眾見到下大雨欣喜若狂地到地方臉書社團PO文，堪稱罕見的貼文。

南投縣因為山區多，儘量中部其他縣市都很乾旱，山上多少有進帳，惟從昨日到今天上半天，山區也都未下雨，而平地則更渴，草屯、南投，甚至風光明媚的日月潭中午之前兩天內累積雨量掛零。

南投縣中午12點多終於下雨，草屯鎮兩個測雨站從12點起兩小時，累積雨量是9.5和10毫米，民眾開心地大叫「下雨了！」，有人更忍不住到臉書社團PO文「草屯終於下雨了」、「終於下大雨」…，是臉書社團極罕見的貼文，顯見這場雨的珍貴。

天氣乾旱太久中午的大雨，讓網友開心地PO下雨文。（圖擷自草屯人臉書社團）

草屯網友不約而同地到臉書社團PO下雨文。（圖擷自草屯人臉書社團）