修法遏止假新聞？ 傳播學者：恐傷害言論自由

在資訊快速流通的時代，假新聞氾濫已經成為各國重視的議題，立委提案修正「社會秩序維護法」遏阻假新聞，但學者認為此舉可能會傷害言論自由。（法新社）

2018-06-09 20:29

〔記者劉力仁／台北報導〕假新聞流竄於網路，學界、行政院為此成立澄清專區。民進黨立委邱志偉提案修正「社會秩序維護法」，若於網路散播、傳遞未經查證的假新聞、假消息，足以影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；傳播學者認為萬萬不可立法，恐對言論自由造成傷害。

台大新聞所教授林麗雲表示，面對假新聞議題該如何處理，的確是兩難，但她認為不宜立法，因為立法打撃假新聞，可能限制了言論自由。而是應該由政府、公民團體、個人、媒體提供正確資訊，成立除錯專區，對於假新聞提出澄清，各界也應該支持以公民團體為主的事實查核機制。

對於惡意傳播假新聞者，個人部分應透過司法處理。若外國機構對我國有系統地傳播假新聞，則國安單位應調查。

優質新聞發展協會理事長、中正大學傳播系教授胡元輝表示，所謂假新聞的樣態種類眾多，有些被無意的傳播，有些是嘲諷的文字，當事人傳播網路訊息時並無惡意，一旦立法之後，這類在假新聞邊界的內容，有其模糊性將很難處理，甚至造成政治上寒蟬效應，對言論自由造成傷害。

再則，對於惡意散播假新聞，社會秩序維護法、刑法、選罷法等法律，都有相關規定，包括毀謗、公共危險、意圖使人不當選等等，都可以加以制裁，不需要另外修法。

研究國外經驗，胡元輝表示，主要透過自律機制，譬如德國要求網路社群平台要建立申訴平台，申訴者提出的內容具體，申訴平台必須1天之內回覆，如果內容比較模糊，必須7天之內查證後回覆，逾時政府機關重罰社群平台，可供我國參考。