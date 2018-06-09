台南搶割一期稻 糧商集運站載穀車大排長龍

後壁芳榮米廠滿倉了，收購的濕穀只好先堆放地上成了黃金小山丘。（記者楊金城攝）

2018-06-09 20:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北一期稻作最近搶割稻穀，載穀車大排長龍擠往農會和糧商，導致穀價持續下跌，指標的後壁區，100台斤濕穀今天只有910元，農民抱怨，農糧署南區分署長姚志旺下午走訪芳榮米廠、後壁區農會了解穀價波動，後壁農會並開例農民只要來繳售公糧，剩餘的稻穀以930元保價收購。

姚志旺感謝後壁農會保價收購農民繳售公糧後的餘糧，表示樂觀其成，而其它農會會是否跟進，尊重農會審視市場機制決定。姚志旺說，請農民不要恐慌性搶割、青割拋售稻穀，可以繳售給公糧，以公糧價格來穩住穀價。

台南溪北一期作稻米產區，上週開始收割，100台斤濕穀開盤價大多在980、970元，此後一路下跌到940、930元，加上雙颱環伺，農民憂心一期稻價持續下跌，這二天農民搶割、青割稻穀大爆發，出現載穀車到民營糧商集運站大排長龍賣穀情形，今天穀價大多來到910、920。

後壁農會二天前，曾一天收購農民稻穀高達900公噸作為農會自營糧，公糧繳交很少，因農會冷藏桶裝不下稻穀，烘乾來不及，部分稻穀外賣到桃園，昨天農會逼不得已只收公糧，不收自營糧，導致農民誤解，有所怨言，今天一樣不收自營糧，但開例農民繳售公糧，剩下的餘糧可用930元保價收購

姚志旺在議長賴美惠陪同下，下午到指標的後壁農會和芳榮米廠了解稻穀收購情形，其實穀價下跌，部分原因來自公糧繳交、對地直接給付二選一，不少農民選擇不交公糧，拿公糧直接給付一分地1350元的補貼，再賣稻穀給農會、糧商，加上擔心下週下雨，以致大家搶割、青割，壓低稻價。

光是後壁區就有12家糧商收購稻穀，芳榮老闆張柏亮說，芳榮最多一天收購800到1000公噸，濕穀冷藏桶早就滿儲，不忍心農民割稻沒地方賣，今天仍開出910元持續收購農民稻穀，加班到晚上，並一天2、300公噸外賣到中、北部，連拖車都沒地方叫。

立委陳亭妃表示，穀價一路下跌已打擊到農民士氣，農政單位應深入了解穀價變動原因，確保農民收益。因直接給付造成農民將稻穀賣到市面，增加糧商的倉儲壓力，應檢討配套。

相關影音