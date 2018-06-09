齊柏林逝世周年前夕 玉山天籟再現

2018-06-09 20:12

〔記者羅倩宜／台北報導〕電影「看見台灣」導演齊柏明（10日）逝世將滿一週年，曾在電影中出現的、也是他生前十分關注的南投偏鄉「原聲合唱團」小朋友今獻唱，並接受外貿協會AMF（亞洲會展產業論壇）的公益捐助。馬彼得校長表示，「今天小朋友不但唱給八年前就幫助『原聲』小朋友的外貿協會聽，也唱給天上的齊柏林導演聽。」

外貿協會今（9日）率領近20位國內會展業者赴南投信義鄉「原聲音樂學校」。該校屬體制外的課後輔導，由當地羅娜國小校長洪春滿、東埔國小校長馬彼得夫婦創辦，在週末提供附近11個部落的原住孩童課後輔導，課程包括英文、數學、科學、文化等等，其中以音樂訓練的成果最為輝煌。

2010年原聲合唱團首度獲外貿協會邀請，赴上海世博會台灣館，代表台灣獻唱，打響國際名號；隨後陸續赴維也納、波蘭、荷蘭等地獻唱。馬彼得校長夫婦也是已故導演齊柏林的好友，曾為了協助「看見台灣」的電影拍攝，由馬校長親自率領合唱團小朋友長途跋涉登上山頂，在零下二度的低溫下守候，就為了等待齊柏林的直昇機前來取景，拍下小朋友在玉山頂上唱出天籟之音的鏡頭。

馬彼得表示，事隔8年，外貿協會再度前來羅娜國小，又適逢齊柏林逝世週年，希望用小朋友的歌聲，感謝各界的關懷。原聲合唱團今在羅娜國小獻唱八首歌曲，其中，「小小的夢想」、「乘著氣球上天空」2首更是齊柏林生前最愛的歌曲。

今日活動由經濟部國際貿易局委託外貿協會舉辦之「亞洲會展產業論壇（Asian MICE Forum，AMF）」執行，AMF自104年起率先導入「會展＋公益」的作法，先後在宜蘭認養稻田，協助稻農無毒耕作友善環境、贊助原住民學童「親愛愛樂」樂團學琴經費。今年更偕同國內會展業者前進玉山參訪「原聲音樂學校」，協助偏鄉兒童圓夢。

經濟部國貿局主任秘書倪克浩表示，AMF自2006年辦理至今，已成為國內會展界最具指標性的活動，業者除了本業之外，也將公益精神發揚到臺灣每個角落。「原聲音樂學校的義工和老師長期在深山裡奉獻，也是做公益，兩者結合力量更強大。」

外貿協會將在9月11日舉辦AMF論壇，已邀請創辦人馬彼得校長發表專題演講，以號召更多會展業者關懷偏鄉教育。