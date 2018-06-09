國中會考成績今、明複查 咦！超高分群也來申請

2018-06-09 18:16

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國中教育會考昨天公布成績，今天（9日）起一連兩天受理考生複查成績，中投區考生今天有159到主辦的暨大附中申請複查，最讓承辦人員印象深刻的是，有4名高分群考生，都是5A並有7個「+」以上，都是保證上第一志願學校的成績，仍來複查。

複查自然科最多 不少是B++拚翻盤變A

國中會考中投考區今天是複查成績的首日，考生或家長須親自到主辦的主辦學校暨大附中辦理，一天下來有159名考生來申請複查。暨大附中統計發現，約有6分之5的考生只複查單科，且以自然科的複查人數最多，而且不少成績是B++，推測可能是因自然科題目最少，若有1題翻盤，分數可能就會讓B++變A。

暨大附中也發現，今天前來複查的考生，就讀私校的比公立國中的學生多，最特別的是，裡面有4名考生的總成績都是5A且有7個以上的「+」，都是篤定可上台中一中或台中女中的成績，會來複查成績，研判應該是感覺拿到的成績比自己預估的差。

中投考區主委張正彥說，明天還有一天可複查成績，時間是上午9點到下午4點，要申請複查者，一定要帶成績通知單，並檢附複查成績申請表（在簡章的附件中）、身分證或准考證、學生證等證明身分文件，還要備妥貼足35元郵票的標準信封1只。