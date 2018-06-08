台大遴選又惹議！社科院選院長 學生僅8票「聲音被忽視」

台灣大學社科院學生會臉書粉絲專頁上貼出【國立臺灣大學社會科學院院長遴選｜學生聯合聲明】，指出這並非只是「老師們」的事情，「學生們」的聲音不能被忽視。（擷取自臉書）

2018-06-08 22:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學社會科學院近日遴選院長，台大學生控訴，院方不重視學生意見，院長遴選投票中教師有130票、非教師代表12票，但學生僅8票，根本難發揮影響，且未接受學生詢答，直批學生意見遭漠視，呼籲修改辦法，強制保障學生權利。

台大社科院學生會聯合4系3所學生會，在今晚10點發布聲明，呼籲台大社科院關於院長遴選一事，應該「更加重視學生的聲音」，因為現行社科院院長遴選制度「幾乎排除」學生們透過體制表達反對意見，表示遺憾，也呼籲，社科院院長攸關社科院學全體師生，並非只是老師們的事情，學生們的聲音不能被忽視。

聯合聲明指出，學生代表非院長遴選委會的當然代表，且這次選院長時，雖在5月舉辦公聽會，但候選人並未到場，讓學生懷疑，提出的相關意見，未來恐難被接納，且院長候選人須在第二階段通過不記名投票，但教師有130票、非教師有12票，學生僅8票，讓學生難以發揮實質影響。

台大校長遴選改革陣線痛批，過去數月來，台大校長遴選爭議中，以凸顯學生代表僅1席、學生權益難發揮的窘境，如今選院長依舊如此，更細察發現，台大11個學院，並無任何學院的院長遴選強制保障學生代表，可想而知，選院長過程中，幾乎完全沒有學生意見參與。

遴改陣呼籲，各院的學生代表關注院長遴選，將聲援各院學生促進辦法修改，也指出校長遴選成為校園民主的照妖鏡，然期勉台大學生，堅守對於民主與程序正義的底線，未來出社會也能持續在各行各業發聲。

根據聯合聲明，台大社科院針對學生這波提出的意見，已由現任院長蘇國賢、副院長張佑宗等在7日召開臨時會議，跟學代溝通，並表明：「願意支持遴選會保障學生席次」，預計20日召開院務會議，修改未來的院長遴選辦法，讓院長遴選委員會的組織中，保障至少1席的學生代表。