不放棄夢想！拚完科展再拚會考 草屯國中「怪咖」5A++

草屯國中畢業生葉致熏國三長時間做科展作品，拿下南投縣第二名，再衝刺會考也考了5A++，他的科展作品現還在學校展覽。（記者陳鳳麗攝）

2018-06-08 20:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中教育會考成績今天公布，考出5A++、作文4級分的南投縣草屯國中學生葉致熏，為一圓做科展夢想，升上國三獨力以8個月時間做科展，獲得南投縣第2名，而他科展作品交件後即全力拚會考，不受其間有兩次模擬考成績略退步的影響，會考仍考出好成績，讓師長刮目相看。

葉致熏是學校師公認「多元發展」的代表人物，他不只會跳街舞，也是吉他高手，至今仍在上吉他課，而升上國三後，他想到科展的主題，因同班同學都想全力準備國中會考，他找不到合作夥伴，決定獨力完成科展。

葉致熏以天然蔬果自製清潔劑為主題，用了16種蔬果，以3種不同製法搭配3種不一樣的起泡劑，從實驗到紀錄及寫報告，全部自己來，在師長們的支持下，他順利在今年3月交件，作品也獲得全縣生活應用類的第二名，完成夢想。

葉至熏說，做科展作品期間仍有撥出時間念書，上學期讀書時間較多，下學期則花較多時間在科展，交件後，時間剩下不多，立即改變讀書策略，全用來做歷屆考題，而他發現，做了考題後對會考考出好成績很有幫助！